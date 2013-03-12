Балашихинский авиазавод подозревают в использовании контрафактного ПО

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Сотрудники полиции выявили факт использования контрафактного программного обеспечения на одном из ведущих заводов по производству авиационных шасси, тормозных систем и агрегатов управления - на Балашихинском литейно-механическом заводе.

Ущерб правообладателям превысил 104 млн рублей, информирует пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

"Установлено, что с начала 2011 года нелицензионные программные продукты, принадлежащие корпорациям Autodesc, Corel, Siemens, применялись в ОАО на ключевых этапах проектирования и производства, которые обеспечивают точность настройки автоматического оборудования для изготовления деталей опорных систем воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Для проведения экспертизы были изъяты системные блоки с установленными нелегальными программами. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.