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Происшествия

12 февраля, 19:11

Лже-директор стройфирмы обманул уроженку Коми на 3 млн рублей

криминал уголовное дело мошенничества лже-директор

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Безработный житель столицы, представившийся директором одной из строительных фирм, под предлогом сотрудничества похитил у уроженки Республики Коми 2,9 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, девушка обратилась в полицию спустя девять месяцев после случившегося.

По словам потерпевшей, в апреле прошлого года она сама передала незнакомцу указанную сумму. Мужчина представился гендиректором одной из строительных фирм столицы. И под предлогом участия в долевом строительстве, с последующим получением права собственности на двухкомнатную квартиру, он завладел деньгами потерпевшей.

О том, что сделка была обманом, девушка поняла спустя какое-то время. По истечении оговоренного срока мужчина не выполнил своих обязательств. И уроженка Коми была вынуждена обратиться в полицию.

Лже-директора полицейские нашли в тот же день, как девушка обратилась к ним за помощью. Они задержали подозреваемого возле одного из домов по улице Маршала Федоренко. Им оказался безработный 29-летний уроженец Удмуртии.

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. А мнимый директор стройфирмы заключен под стражу.

По данным Москомстройинвеста, только за 2014 год в реестр обманутых дольщиков включено 400 человек.

Это уже не первый случай, когда злоумышленники ради наживы представляются не теми, кем являются на самом деле.

Так, в феврале этого года лже-сотрудницы пенсионного фонда украли у 83-летней женщины 2,3 млн рублей. Женщины представились сотрудницами пенсионного фонда. Доверчивая старушка впустила без страха впустила в дом соцработников. Пока одна из женщин отвлекала пенсионерку на кухне, другая обыскала комнаты и похитила 2,3 миллиона рублей. Полицейские задержали преступниц. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело статье "Кража". Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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