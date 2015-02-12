В Балашихе поймали подозреваемого в сбыте амфетамина

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В Балашихе задержан мужчина, подозреваемый в сбыте амфетамина, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Им оказался 28-летний местный житель. При досмотре у мужчины обнаружили 58 свертков с амфетамином общей массой 34 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, во вторник в Зеленограде полицейские задержали подозреваемых в хранении наркотиков. Сотрудники ППС остановили машину марки Mitsubishi для проверки документов, и в ходе досмотра иномарки изъяли 5 граммов амфетамина.