Подозреваемых в разбое на 2,8 млн рублей задержали в Подмосковье

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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Ими оказались 25-летний житель Подмосковья и 38-летний гражданин Молдавии. Преступники заблокировали автомобиль потерпевших, разбили боковые стекла и, угрожая оружием, похитили 2,8 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Подмосковье у бизнесмена отобрали 21 миллион рублей. Нападение на предпринимателя произошло около полуночи в четверг, 11 декабря, на 77-м километре автодороги "Крым".

Преступники спровоцировали ДТП с машиной, на которой ехал бизнесмен. После этого злоумышленники несколько раз выстрелили в него и похитили портфель с деньгами.