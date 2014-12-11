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Происшествия

11 декабря 2014, 09:51

Подозреваемых в разбое на 2,8 млн рублей задержали в Подмосковье

криминал следствие задержания нападения мо разбои

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Ими оказались 25-летний житель Подмосковья и 38-летний гражданин Молдавии. Преступники заблокировали автомобиль потерпевших, разбили боковые стекла и, угрожая оружием, похитили 2,8 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Накануне в Подмосковье у бизнесмена отобрали 21 миллион рублей. Нападение на предпринимателя произошло около полуночи в четверг, 11 декабря, на 77-м километре автодороги "Крым".

Преступники спровоцировали ДТП с машиной, на которой ехал бизнесмен. После этого злоумышленники несколько раз выстрелили в него и похитили портфель с деньгами.

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