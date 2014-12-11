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Происшествия

11 декабря 2014, 01:41

Москвичка зарегистрировала в своей квартире 50 мигрантов

криминал квартиры мигранты регистрация

Фото: ТАСС

Жительница столицы подозревается в организации незаконной миграции. 67-летняя безработная женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала в квартире одного из домов по улице Веерной 50 мигрантов - приезжих из Средней Азии, Закавказья и Юго-Восточной Европы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

При этом собственница жилья знала, что жить там они не будут.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ", женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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