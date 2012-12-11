Меховой салон в Москве ограблен на три миллиона рублей

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На юге Москвы в понедельник днем был ограблен меховой салон, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичный главк МВД.

"Около 3:00 сработала охранная сигнализация в меховом ателье, расположенном в подвале жилого дома на Чертановской улице, дом 20 корпус 2, и охраняемом ЧОПом", - сказал представитель московской полиции.

По предварительной информации, неизвестный проник в помещение салона и похитил оттуда продукцию стоимостью три миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.