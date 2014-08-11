Задержана директор турфирмы, похитившая у клиентов 1 млн рублей

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В центре Москвы задержали исполнительного директора турагентства, похитившего у клиентов около миллиона рублей, передает пресс-служба столичной полиции.

Ранее в дежурную часть поступило несколько сообщений о мошенничестве с участием сотрудницы одного из турагенств. В ходе проверки оперативники установили, что с июня по октябрь 2013 года директор турфирмы заключила 40 договоров с клиентами, но не перечислила туроператорам деньги, а распорядилась ими по собственному усмотрению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину удалось задержать. В отношении нее возбудили дело по статье "Мошенничество" и отпустили под подписку о невыезде.



