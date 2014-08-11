Преступник связал простыней москвича и ограбил его квартиру

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Полицейские задержали мужчину, который в минувшие выходные ограбил квартиру москвича. Уроженец Литвы связал своего знакомого простыней и попытался угнать его автомобиль, сообщает агентство "Москва".

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его новый знакомый избил его неизвестным предметом, затем связал простыней и забрал ноутбук и ключи от машины Peugeot.

Сумма ущерба от действий злоумышленника составила 840 тысяч рублей. Хозяин квартиры получил травмы, но от госпитализации отказался.

Нападавший - ранее судимый уроженец Литвы - уже задержан.