В ЦАО задержали мужчину, ограбившего своего знакомого на 5 млн рублей

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В центре Москвы задержали мужчину, подозреваемого в похищении 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По словам потерпевшего, днем 2 июля он встретился со своим знакомым в кафе на Арбате, при себе у него были деньги на покупку машины.

В кафе к ним подсел знакомый собеседника потерпевшего. После беседы все трое вышли из заведения, и в одном из арбатских переулков новый знакомый напал на заявителя, отобрал деньги и скрылся.

Задержать нападавшего удалось 10 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов по 1-й Тверской-Ямской улице, им оказался 31-летний уроженец СКФО.

В полиции завели уголовное дело по статье "Грабеж" и отправили нарушителя правопорядка под стражу.