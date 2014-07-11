Полицейские обнаружили наркопритон на юго-востоке столицы

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Столичные полицейские пресекли деятельность наркопритона, который функционировал в одном из домов на юго-востоке столицы. Обнаружить квартиру удалось благодаря бдительности участкового, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

Подпольную нарколабораторию обнаружили 10 июля в рамках оперативно-профилактической операции "Мак". Притон располагался в квартире одного из домов по улице Полбина.

Владельцем жилья является 41-летняя москвичка. В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили приспособления для производства наркотиков, шприцы, а также героиносодержащую смесь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация и содержание притонов для употребления наркотиков".

В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.