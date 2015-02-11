Задержаны подозреваемые в квартирной краже на 900 тысяч рублей

Фото: ТАСС

Столичные правоохранители задержали двух подозреваемых в квартирной краже на 900 тысяч рублей. Злоумышленники похитили ювелирные украшения, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В ходе расследования выяснилось, что неизвестные, взломав замок входной двери, проникли в квартиру заявительницы, расположенную в одном из домов по проспекту Маршала Жукова, и похитили золотые ювелирные изделия, часы и шубу, после чего скрылись.

Материальный ущерб составил более 900 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Сходненской улице задержали подозреваемых. Ими оказались 27-ми и 43-летний жители Краснодарского края.

Оба мужчины заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент криминалисты выясняют их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.