В ЗАО задержали москвича с 12 пакетиками "спайсов"

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Сотрудники уголовного розыска по району Филевский парк задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали на Минской улице. В ходе личного досмотра у 32-летнего безработного жителя Москвы было обнаружено и изъято 12 пакетиков с веществом неизвестного происхождения.

Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, либо хранение в целях сбыта наркотических средств при особо отягчающих обстоятельствах".

В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.