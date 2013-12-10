Против водителя, переехавшего пешехода, возбудили уголовное дело

Установлена личность водителя, сбившего насмерть пешехода в ЮВАО

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства пешехода на юго-востоке столицы. По данным следствия, водитель умышленно переехал пешехода и скрылся с места преступления.

Преступление было совершено в ночь с 9 на 10 декабря на Шоссейной улице. Между двумя группами молодых людей возник конфликт, в ходе которого водитель Toyota Camry умышленно сбил своего 18-летнего оппонента, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Потерпевший зацепился за бампер автомобиля и в таком положении проехал значительное расстояние. В районе дома 7 по улице Гурьянова злоумышленник остановился и отцепил пострадавшего от бампера, после чего дважды проехал по своей жертве и скрылся с места происшествия.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Проводятся розыскные мероприятия. Водителю предлагается добровольно явиться в ближайшее отделение полиции и написать явку с повинной.