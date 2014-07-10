В Подмосковье похитили 200 тысяч рублей, выделенные на вспашку земель

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами, выделенными на вспашку земель. Выяснилось, что в ходе посевной кампании было похищено около 200 тысяч рублей, сообщает Генпрокуратура России.

В августе прошлого года администрация сельского поселения Саввинское Егорьевского района Московской области заключила контракт с местным предпринимателем. Он обязался вспахать ряд целинных земель для оборудования противопожарных полос.

В сентябре глава муниципального образования подписал акты приемки выполненных работ. Предпринимателю выплатили более 200 тысяч рублей.

Однако впоследствии выяснилось, что никаких работ по вспашке земель не проводилось. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Расследование дела находится на контроле Егорьевской городской прокуратуры.