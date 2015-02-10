Двух мужчин ранили в поножовщине на северо-востоке столицы

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Двое мужчин получили ножевые ранения на северо-востоке города, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел рядом с домом №58 на улице Корнейчука. Полицейские обнаружили на месте двух мужчин с ножевыми ранениями, при этом одного из пострадавших ранили в шею.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Отметим, в ночь на 6 февраля у МГТУ имени Баумана нашли тело 22-летнего студента Сергея Костюченко. Его зарезали неизвестные. Многие в общежитии слышали звуки ночной ссоры, но на крики никто так и не вышел.

Виновных следователи еще не нашли. В этом должны помочь записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что студента сильно избили, а потом нанесли несколько ножевых ранений. Шансов выжить у студента не было. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать. Колото-резаные раны головы и шеи оказались смертельными.