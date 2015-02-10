Мужчина с 10 пакетиками "спайсов" задержан на западе столицы

Фото: ТАСС

Столичная полиция возле одного из домов по Сеславинской улице задержала подозреваемого в хранении наркотических веществ, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

В ходе личного досмотра у безработного, ранее судимого 26-летнего жителя Оренбурга было обнаружено и изъято 10 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.