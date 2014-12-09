Мошенник получил 1 млн рублей кредита по поддельным документам

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в получении 1 миллиона рублей кредита по поддельным документам, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Ранее с заявлением в органы обратился сотрудник банка. Он рассказал что некий мужчина при оформлении автокредита предоставил ложные сведения о своей трудовой деятельности.

Подозреваемый был задержан в помещении данного учреждения. Им оказался 39-летний житель Тверской области, который пытался получить кредит, используя поддельные справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования", фигурант находится под подпиской о невыезде.