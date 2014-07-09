Задержан мошенник, похитивший 22 млн рублей под предлогом инвестиций

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Сотрудники полиции задержали в Москве представителя зарубежного филиала компании, подозреваемого в мошенничестве на 22 миллиона рублей, передает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным следствия, мужчина убедил потерпевшего – руководителя московского филиала той же фирмы – инвестировать средства в развитие бизнеса. Подозреваемый обещал вернуть деньги и проценты за их использование.

После получения денег предполагаемый мошенник не выполнил взятых на себя обязательств и распорядился всей суммой по своему усмотрению.

Задержать фигуранта удалось в центре Москвы 3 июля в ходе оперативно-следственных мероприятий; в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".