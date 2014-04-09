На московского участкового, присвоившего деньги, завели уголовное дело

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Столичный участковый стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после того, как присвоил чужие деньги.

"Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" в отношении участкового уполномоченного отдела полиции по району Южное Чертаново. Он незаконно присвоил денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, изъятые у гражданина, 11 июля 2013 года", - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного МВД.

Уточняется, что в настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.