Задержаны подозреваемые в квартирной краже на 1,5 млн рублей

Фото: ТАСС

Столичные правоохранители задержали двух подозреваемых в квартирной краже на 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники похитили бытовую технику и ювелирные украшения, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

В ходе расследования выяснилось, что осенью прошлого года один из задержанных познакомился в социальной сети с москвичкой и пришел к ней в гости. Когда хозяйка квартиры заснула, он открыл дверь подельнику. Мужчины вынесли ценные вещи на сумму в 1,5 миллиона рублей.

Однако оба злоумышленника были задержаны стражами порядка. Подельниками оказались ранее судимый безработный уроженец Ульяновской области и москвич.

Оба мужчины заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент криминалисты выясняют их возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, 25 января неизвестные похитили из квартиры 28-летней москвички деньги и ювелирные украшения на сумму более 5 миллионов 850 тысяч рублей. Воры проникли в квартиру, воспользовавшись отмычками.

Тремя днями ранее столичные правоохранители задержали подозреваемого в квартирной краже на западе города. Ущерб от действий злоумышленника составил 2,5 миллиона рублей.

По словам хозяина квартиры, во время его отсутствия в выходные дни, неизвестный проник в его квартиру, и похитил оттуда ювелирные изделия, столовое серебро, предметы техники и денежные средства.