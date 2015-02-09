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Происшествия

9 февраля, 16:47

Задержан подозреваемый в мошенничестве с автокредитом на 1 млн рублей

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Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские на юго-востоке Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с автокредитом, сообщает пресс-служба столичного управления ГУ МВД России.

5 февраля в полицию обратился представитель одного из столичных банков. По его словам, некоторое время назад 31-летний житель Подмосковья оформил в автосалоне кредит на покупку автомобиля Mitsubishi, стоимостью более 1 миллиона рублей.

После проверки необходимых документов клиент получил желаемую иномарку и уехал на ней. Однако выплаты по кредиты не осуществлялись, и после повторной проверки выяснилось, что предоставленный мужчиной паспорт является подделкой.

В итоге должник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что 9 февраля также сообщалось о задержании женщины, которая присвоила себе деньги, взятые в кредит на покупку машины.

По словам заявителя, 32-летняя жительница Московской области получила в банке автокредит для покупки иномарки на сумму 670 тысяч рублей. Однако на протяжении четырех лет выплаты по кредиту в банк не поступали.

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