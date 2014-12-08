Аферисты присвоили себе земельные участки на 40 млн рублей

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Полицейские задержали мужчин, которых подозревают в мошенничестве с землей. Предполагается, что преступники незаконным путем присвоили себе более 40 земельных участков стоимостью свыше 40 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что правонарушители изготавливали поддельные решения суда, которые якобы подтверждали их право собственности на объекты недвижимости. Затем они представляли документы в госорганы и требовали выдачи правоустанавливающих документов.

С помощью поддельных бумаг аферистам удалось "переоформить" на себя землю, находящуюся в государственной собственности. Участки, о которых идет речь, расположены в поселке Марушкино (ТиНАО). Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Подозреваемых в совершении преступления задержали 3 декабря текущего года в районе Коньково на улице Академика Арцимовича. Ими оказались москвичи 52 и 33 лет. Во время обысков в квартирах задержанных полицейские нашли фиктивные документы о праве собственности на государственную землю. Им может грозить лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, что в мае в Раменском районе Подмосковья полицейские выявили преступную группу, которая незаконно завладела земельными участками.

Злоумышленники на основании фиктивных документов получили право владения 112 земельными участками кадастровой стоимостью более 450 миллионов рублей. Затем на 80 из них получили право собственности и перепродали.