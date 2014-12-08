На таможне в Шереметьево задержана пассажирка с кокаином

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Сотрудники Шереметьевской таможни задержали гражданку Украины, пытавшуюся провезти 3,3 килограмма кокаина.

Как сообщает пресс-служба ФТС, в ходе таможенного досмотра багажа пассажирки, прибывшей рейсом Париж - Москва, в стенках трех сумок таможенники обнаружили 10 плоских пакетов, содержащих белый порошок.

Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ", максимальное наказание по которой составляет семь лет колонии.