В подмосковном Долгопрудном мужчина покалечил годовалого сына

Фото: ТАСС

В подмосковном городе Долгопрудный местный житель покалечил своего годовалого сына, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в ночь с 5 по 6 декабря супружеская пара распивала у себя дома спиртные напитки и между ними произошла ссора. Во время конфликта проснулся их годовалый сын и стал плакать. Мужчина схватил сына и бросил его на пол.

Мальчика госпитализировали, врачи оценили травмы как "тяжкий вред здоровью".

В настоящее время мужчина задержан. По результатам проверки в СК было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", по которой злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.