Полиция пресекла деятельность нелегального игрового клуба в Новой Москве

Фото: ТАСС

В Новой Москве сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный по улице Железнодорожной, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Всего было изъято 32 единицы игрового оборудования, в отношении сотрудника заведения составлен протокол об правонарушении по статье КоАП "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию организаторов подпольного бизнеса.

Напомним, московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог.