В квартире у москвича нашли две бутылки с порохом времен ВОВ

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Полицейские изъяли у жителя района Чертаново Южное почти 4,5 килограммов пороха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

5 сентября в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Академика Янгеля находятся боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В ходе обыска в квартире 63-летнего москвича были найдены и изъяты две пластиковые бутылки с неизвестным веществом.

По словам хозяина квартиры, это порох, который он нашел в местах боев Великой Отечественной войны. Согласно исследованию, изъятый материал является "метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления – бездымным порохом, а также смесью порохов", общей масса почти 4,5 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мужчина находится под подпиской о невыезде.