Более 100 граммов героина изъяли полицейские у жителя Химок

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Подмосковные полицейские задержали жителя Химок, который перевозил героин. В ходе личного досмотра у него обнаружили более 100 граммов наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Мужчина был задержан в 7 июля около 19.00 на улице Железнодорожная в Химках. При себе у подозреваемого находился сверток с порошкообразным веществом желто-серого цвета.

Вещество отправили на экспертизу, которая показала, что это героин общей массой 109,23 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.