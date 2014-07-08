Российский хакер арестован в США за кибермошенничество

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Американские спецслужбы арестовали 30-летнего гражданина России Романа Селезнева. Его обвиняют во взломе компьютерных система ряда магазинов США с целью кражи данных кредитных карточек покупателей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Молодой человек намеренно устанавливал на компьютеры магазинов вредоносные программы, которые затем сообщали ему нужные сведения. В настоящее время хакер, которого задержали за пределами Соединенных Штатов, переправлен на остров Гуам, где сегодня ему должно быть предъявлено официальное обвинение.

По информации американских СМИ, Селезнев является сыном депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева. Сам депутат связаться со своим сыном сейчас не может. "Моего сына не могли арестовать на территории Соединенных Штатов, потому что он не мог там физически находиться. У него нет американской визы, мне доподлинно это известно", - заявил депутат.

При этом Селезнев не исключает похищения своего сына. "Если Романа украли, то он может быть в США, равно как любой другой человек. И ни о каких процедурах в отношении моего сына мне также не известно", - добавил он. Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время Роман живет во Владивостоке, при этом дозвониться до него отец не может.