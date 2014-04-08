Подмосковная полиция задержала подозреваемых в торговле детьми

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Подмосковная полиция задержала двух подозреваемых в торговле детьми. Задержанные пытались продать своих двух малолетних детей, сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники были арестованы в Видном при попытке осуществить свой преступный замысел.

За новорожденную девочку и годовалого мальчика их родители, уроженцы Узбекистана, планировали получить 1 миллион рублей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. О состоянии здоровья детей, которых намеревались продать, не сообщается.