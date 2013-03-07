Полицейские прикрыли производство поддельных духов в Новой Москве

Полиция закрыла в Москве цех по производству поддельной парфюмерии

Московские полицейские пресекли деятельность международной группы, подозреваемой в организации нелегального ввоза в Россию, производства и сбыта поддельной парфюмерии, косметических товаров и предметов гигиены.

Цеха, где подделывался брендовый парфюм, были обнаружены на территории оптового рынка "Славянский мир", расположенного в поселке Мосрентген Новомосковского Административного округа Москвы. Полиция изъяла там десятки литров отдушек для изготовления духов, большое количество флаконов, распылителей, этикеток с названием известных товарных знаков.

Кроме этого были обнаружены 16 металлических контейнеров, с контрафактной продукцией. По сообщению полицейских, у товаров отсутствовали обязательные для импорта этикетки на русском языке, а также были размыты штрих-коды.

Выяснилось, что нелегальная продукция поставлялась сначала на территорию Украины из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, а затем автотранспортом перевозилась в Россию. Контрафактный товар сбывался через торговые сети в нескольких регионах страны.

Ущерб компаниям-правообладателям, по предварительным подсчетам, превысил 90 миллионов рублей.

Поддельная продукция изъята из оборота и отправлена на экспертизу. Двое организаторов нелегального бизнеса и трое активных участников задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье "незаконное использование товарного знака". Поиски их сообщников продолжаются.