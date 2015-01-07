На севере столицы задержан мужчина с 600 граммами героина

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На севере столицы полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. У мужчины обнаружили 600 граммов героина, сообщает Агентство "Москва".

Злоумышленник был задержан вечером 6 января у дома по улице Адмирала Макарова. В ходе досмотра у него обнаружили 603 грамма смеси, в которой содержался героин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков".

Отметим, что 2 января оперативники ликвидировали наркопритон в Духовском переулке на юге столицы.

Полицейские установили, что квартиру содержал 22-летний москвич. Оперативники задержали его и двоих посетителей притона в состоянии наркотического опьянения.