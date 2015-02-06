Полицейские закрыли игровой клуб на Новоясеневском проспекте

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На юго-западе Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Новоясеневском проспекте. Было изъято 53 единицы игрового оборудования, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Игорный клуб располагался в отдельно стоящем здании, без каких-либо вывесок. На администратора и охранника заведения был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.