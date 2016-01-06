Задержан подозреваемый в хранении десяти пакетиков "спайсов"

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Столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У злоумышленника обнаружили десять пакетиков "спайсов", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Мужчина был задержан на улице Привольная. В ходе досмотра у него нашли наркотики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".

Напомним, в декабре наркополиция зафиксировала несколько случаев отравления "спайсами" в Подмосковье. Перед Новым годом наркозависимые перешли на курительные смеси, от которых и пострадали.

29 декабря в больницы Талдома и Дубны попали 13 человек в возрасте от 18 до 33 лет. Все они решили отметить приближение Нового года "спайсами", за что и поплатились. Двое отравившихся скончались, остальные находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавшие купили наркотики через SMS, где указывались тайники в скверах, где и хранились "спайсы". Все отравившиеся были уверены, что покупают безобидные наркотики и заплатили за них высокую цену – 2200 рублей за грамм.

В поле зрения стражей порядка попали трое местных жителей, которые покупали "спайсы". Фактически правоохранители спасли им жизнь, изъяв курительные смеси.