Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

05 декабря 2014, 12:30

Оперативники задержали подозреваемых в ограблении частного дома в Подмосковье

криминал следствие задержания ограбления разбой мо

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении на загородный дом в Щелковском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ими оказались три уроженца Узбекистана в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, злоумышленники проникли в частный дом в деревне Головино, связали скотчем хозяев и, угрожая им оружием, похитили золотые украшения и деньги. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.

При обыске у задержанных полицейские изъяли часть похищенного имущества. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище". Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Ссылки по теме

Отметим, на прошлой неделе полицейские задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на офисы коммерческих фирм и квартиры.

По данным оперативников, предполагаемые злоумышленники также причастны к убийству. По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям "убийство", "разбой" и "вымогательство".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать