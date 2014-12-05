Оперативники задержали подозреваемых в ограблении частного дома в Подмосковье

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Оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении на загородный дом в Щелковском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ими оказались три уроженца Узбекистана в возрасте от 22 до 39 лет. По версии следствия, злоумышленники проникли в частный дом в деревне Головино, связали скотчем хозяев и, угрожая им оружием, похитили золотые украшения и деньги. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.

При обыске у задержанных полицейские изъяли часть похищенного имущества. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище". Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Отметим, на прошлой неделе полицейские задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на офисы коммерческих фирм и квартиры.

По данным оперативников, предполагаемые злоумышленники также причастны к убийству. По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям "убийство", "разбой" и "вымогательство".