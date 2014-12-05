В Печатниках полицейские задержали подозреваемого в хранении "спайсов"

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В районе Печатники полиция задержала подозреваемого в хранении "спайсов", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Задержание произошло на Шоссейной улице. При личном досмотре у 31-летнего москвича нашли 10 пакетиков с курительной смесью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Задержанному грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Отметим, в четверг на западе Москвы полицейские задержали подозреваемого в хранении "спайсов". У мужчины также изъяли 10 пакетиков с курительной смесью.

А в среду на юго-востоке города у 37-летнего уроженца Рязанской области нашли 11 пакетиков с запрещенной курительной смесью.