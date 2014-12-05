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Происшествия

05 декабря 2014, 07:12

Мошенник выманил у пенсионерки 255 тысяч рублей за "медицинское оборудование"

криминал задержания мошенники

Фото: ТАСС

На востоке Москвы задержан мошенник, выманивший у пенсионерки 255 тысяч рублей за "медицинское оборудование".

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, 3 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. По ее словам, ранее ей позвонил неизвестный и, представившись врачом, предложил за 255 тысяч рублей купить медицинское оборудование для лечения выявленной у нее болезни.

Пенсионерка согласилась и передала задаток в 100 тысяч в этот же день.

Ночью 3 декабря злоумышленник доставил потерпевшей запечатанную коробку, в которой якобы находился прибор. Аферист был задержан сотрудниками полиции с поличным, сразу после передачи второй части запрошенной суммы. Им оказался безработный, ранее судимый 30-летний уроженец Краснодарского края.

Как оказалось коробка, в которой должно было находится оборудование, была пустой

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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