Мошенник выманил у пенсионерки 255 тысяч рублей за "медицинское оборудование"

Фото: ТАСС
На востоке Москвы задержан мошенник, выманивший у пенсионерки 255 тысяч рублей за "медицинское оборудование".
Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, 3 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. По ее словам, ранее ей позвонил неизвестный и, представившись врачом, предложил за 255 тысяч рублей купить медицинское оборудование для лечения выявленной у нее болезни.
Пенсионерка согласилась и передала задаток в 100 тысяч в этот же день.
Ночью 3 декабря злоумышленник доставил потерпевшей запечатанную коробку, в которой якобы находился прибор. Аферист был задержан сотрудниками полиции с поличным, сразу после передачи второй части запрошенной суммы. Им оказался безработный, ранее судимый 30-летний уроженец Краснодарского края.
Как оказалось коробка, в которой должно было находится оборудование, была пустой
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сайты по теме