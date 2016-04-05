Против косметолога возбудили уголовное дело за оказание опасных услуг

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении косметолога, которую подозревают в оказании опасных для здоровья услуг, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По версии следствия, Наталья Коростелева открыла косметологический кабинет на Ленинградском проспекте в Москве, где оказывала соответствующие услуги без лицензии.

1 марта 2013 года женщина сделала клиентке инъекцию в область лица с неустановленным веществом. После этого у женщины начался сильный воспалительный процесс с абсцессом мягких тканей лица и левого глаза.

Потерпевшая обратилась в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут другие возможные эпизоды преступной деятельности.