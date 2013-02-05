Три гражданки Колумбии пытались ввезти в Россию 2 килограмма кокаина

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Три гражданки Колумбии пытались ввезти в России два килограмма кокаина в интимных местах. Женщины были задержаны таможенниками в Шереметьево.

Сотрудники таможенной службы заподозрили женщин в контрабанде наркотиков в тот момент, когда три пассажирки рейса Гавана-Москва проходили контроль. В ходе проверки документов таможенники обратили внимание, что женщины следовали транзитом из Колумбии, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

На рентгеновском исследовании все подозрения стражей порядка подтвердились - в интимных местах женщин находились посторонние предметы. После того, как их извлекли, выяснилось, что это резиновые контейнеры, в которых содержался белый порошок.

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Вещество, содержавшееся в контейнерах, отправили на анализ. Оказалось, что женщины пытались ввезти в Россию кокаин. Общая масса изъятого наркотика превысила 2 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков".

Отметим, что 30 января в Шереметьево был задержан колумбийский священник, который пытался ввезти в Россию крупную партию кокаина в желудке.