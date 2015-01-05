Мошенники выдали фирмам-однодневкам кредитов на полмиллиарда рублей

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Задержаны участники группы, подозреваемой в хищении у кредитных учреждений более полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Как установили оперативники, с 2011 по 2012 год злоумышленники вместе с сотрудниками акционерного банка выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Займы выдавались без обеспечения, а средства сразу после получения переводились на счета аффилированных организаций.

У задействованного в схеме банка отозвали лицензию, после чего долговые обязательства на 469 миллионов рублей перешли Агентству по страхованию вкладов (АСВ).

Главное следственное управление МВД по Московской области возбудило уголовное дело, на рабочих местах и в домах подозреваемых провели обыски и изъяли документы и фиктивные печати. Стражам порядка удалось задержать организатора и пятерых участников незаконного бизнеса, трое из них арестованы, еще один человек находится под домашним арестом.