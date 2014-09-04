Трое неизвестных ограбили бизнесмена на столичной автозаправке

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Трое неизвестных ограбили бизнесмена на одной из столичных автомобильных заправок. Добычей злоумышленников стали барсетка с документами, мобильный телефон и небольшая сумма денег, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Инцидент произошел в ночь на среду на АЗС, расположенной на 38-м километре МКАД. Трое налетчиков, один из которых был в медицинской маске, несколько раз выстрелили в ноги бизнесмену и забрали из машины сумку с документами и мобильный телефон. После этого нападавшие скрылись.

Сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 23 тысяч рублей.

Коммерсант получил огнестрельное ранение ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".