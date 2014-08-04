Прокуратура Москвы передаст в суд дело 13 наркоторговцев

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Столичная прокуратура передаст в суд дело в отношении 13 членов ОПГ, занимавшейся торговлей наркотиками, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, наркоторговцы действовали на территории Москвы и еще нескольких субъектов России. С 2010 по 2012 годы обвиняемые, по данным прокуратуры, совершили 17 преступлений, еще семь до конца довести не удалось – оперативники изъяли наркотик из продажи.

Фигурантам дела было предъявлено обвинение по статьям "Создание, руководство и участие в преступном сообществе", "Покушение на контрабанду наркотических средств", "Контрабанда наркотических средств", "Сбыт наркотических средств в особо крупных размерах", "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий".

Всего по делу было изъято более 100 килограммов героина, спрятанного в семенах мака. Пятерых обвиняемых арестовали, остальные находятся под подпиской о невыезде.