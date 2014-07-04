Задержан подозреваемый в ограблении интим-салона на 90 тыс. рублей

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении интим-магазина на 90 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Нападение произошло около 4 часов утра 19 июня на улице Паперника. Там двое неизвестных, угрожая пистолетом, закрыли продавца в подсобке и забрали товара на 90 тысяч рублей.

Одним из нападавших оказался 24-летний уроженец Узбекистана. Следователи выяснили, что он зашел с другом в магазин, чтобы купить подарок своей знакомой, однако денег у молодых людей не оказалось и они решили забрать товар бесплатно.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", устанавливается личность второго грабителя.