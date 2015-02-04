В Мытищинском районе задержали подозреваемого в хранении героина

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В Мытищинском районе Подмосковья полицейские поймали подозреваемого в хранении героина, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Задержанным оказался 32-летний местный житель. У мужчины полицейские изъяли 12 свертков с наркотиком массой почти 22 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, накануне на юге столицы сотрудникам полиции удалось поймать подозреваемых в хранении наркотиков. Так, на Пролетарском проспекте был задержан 40-летний безработный приезжий из Белгородской области, у которого нашли 57 граммов героина.

В этот же день на Автозаводской улице полицейские задержали 25-летнего безработного москвича. У мужчины изъяли 50 таблеток амфетамина общей массой около 20 граммов.