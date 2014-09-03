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Происшествия

03 сентября 2014, 19:00

Продавец салона сотовой связи похитила более 560 тысяч рублей

криминал хищения салоны сотовой связи

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали подозреваемую в хищении более 560 тысяч рублей из кассы салона сотовой связи. Задержанная работала продавцом в этом же салоне, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

2 сентября в полицию обратился директор одного из магазинов сотовой связи, расположенных на улице Дежнева. Он рассказал, что в ходе ревизии сотрудники компании обнаружили крупную недостачу.

Не прошло и суток, как правоохранители задержали подозреваемую в совершении этого преступления. Ей оказалась уроженка Саратовской области, работавшая в салоне продавцом.

В ходе допроса она призналась в том, что сказала своим коллегам о неисправности одного из кассовых аппаратов, но в течение полутора месяцев продолжала пробивать на нем чеки. Деньги, полученные от клиентов, девушка присваивала себе. Кроме того, она похитила продававшийся в салоне мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, в ноябре прошлого года полицейские задержали продавщицу одного из меховых салонов, которая похитила из кассы организации 800 тысяч рублей.

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