В столичном ресторане задержали "вора в законе" по прозвищу Робинзон

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В одном из ресторанов Москвы задержали "вора в законе", известного как "Робинзон", передает пресс-служба МВД.

По данным полиции, в момент задержания "криминальный авторитет" находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра у него нашли 2,29 грамма героина.

В настоящее время решается вопрос об аресте "Робинзона", по факту оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Добавим, что, по некоторым данным, "вор в законе" является лидером "кутаисской" ОПГ, которая контролирует поставку наркотиков в Москву. Несколько лет назад на него совершали покушение, это связывают с переделом "сфер влияния" преступных группировок.