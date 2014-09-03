Полицейские задержаны за незаконный обыск и изъятие одежды на 2 млн рублей

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Двое столичных полицейских задержаны по подозрению в проведении незаконного обыска и изъятия одежды на сумму около 2 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники отдела дознания УВД по ЮВАО были задержаны во вторник, 2 сентября. Как отметили в пресс-службе, изъятая одежда принадлежала коммерческой фирме.

По факту произошедшего проводится проверка. Задержанные старший лейтенант полиции и его руководитель - майор полиции - будут уволены. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.

Отметим, что в августе двоих подмосковных полицейских задержали за попытку ограбления офисного здания. Провинившиеся сотрудники в итоге были уволены.