Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и избили в Строгине

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В районе Строгино изнасиловали и избили 17-летнюю девушку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О произошедшем на Таллинской улице преступлении сообщил очевидец. По предварительным данным, девушку в алкогольном опьянении изнасиловали двое неизвестных. Потерпевшая госпитализирована с сотрясением мозга.

В совершении преступления подозреваются двое крымчан, проживающих в общежитии на улице Маршала Прошлякова.

Ранее m24.ru сообщало об аналогичном инциденте. На востоке столицы неизвестный изнасиловал и ограбил 16-летнюю девушку.

Заявление в полицию принесла 46-летняя мать потерпевшей. По ее словам, на улице Сталеваров нападавший встретил девушку и, угрожая словами, изнасиловал ее, после чего похитил сотовый телефон, серебряную цепочку и крестик, а затем скрылся.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность преступника.