Вор в законе Нукри Гальский задержан в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители задержали столице вора в законе по прозвищу "Нукри Гальский". Криминальный авторитет пойман с поличным при перевозке героина, сообщает пресс-служба МВД России.

27-летний уроженец Абхазии был задержан в Центральном округе города. При личном досмотре у него обнаружили сверток с порошком серого цвета. Вещество отправили на экспертизу, которая установила, что это героин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, хранение и перевозка наркотиков".

При задержании в одной машине с Нукри Гальским находились несколько человек, имеющих отношение к преступному миру. Все они доставлены в отделение полиции.

Стражи порядка проверяют их на причастность к совершению преступлений на территории столичного региона.