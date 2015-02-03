Задержан подозреваемый в мошенничестве на 3 миллиона рублей

Фото: ТАСС

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

Полицейские установили, что потерпевший передал принадлежащий ему автомобиль марки "Мерседес" своему знакомому, который пообещал помочь продать машину. Однако после реализации иномарки, приятель деньги так и не вернул, а через некоторое время совсем перестал выходить на связь.

Материальный ущерб составил 3 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска по району Раменки на Павелецком вокзале задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 24-летний безработный житель Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".