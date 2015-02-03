Задержан подозреваемый в мошенничестве на 3 миллиона рублей

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба главка московской полиции.
Полицейские установили, что потерпевший передал принадлежащий ему автомобиль марки "Мерседес" своему знакомому, который пообещал помочь продать машину. Однако после реализации иномарки, приятель деньги так и не вернул, а через некоторое время совсем перестал выходить на связь.
Материальный ущерб составил 3 млн рублей.
Сотрудники уголовного розыска по району Раменки на Павелецком вокзале задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 24-летний безработный житель Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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