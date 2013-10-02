В Подмосковье задержан лже-сотрудник налоговой инспекции

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье подозреваемого в мошенничестве. Мужчина выдавал себя за инспектора налоговой полиции и требовал взятку за нарушения.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области, злоумышленник давал детям по две тысячи рублей, чтобы они купили запрещенные для них сигареты или алкоголь.

После успешной сделки подозреваемый заходил в магазин и требовал с продавцов от 20 до 50 тысяч рублей за "решение вопроса" о возбуждении уголовного дела.

Задержать мошенника удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 30-летний житель Серпухова, ранее судимый за подобные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", мужчина находится под стражей.

Полиция просит жителей Московской области, пострадавших от действий злоумышленника, обращаться в МУ МВД России "Подольское" по телефону: 8 (496) 763-02-63.